Врачи рассказали о состоянии пострадавших в тройном ДТП под Рязанью

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП с участием трех автомобилей в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии, бригаду медиков медицины катастроф вызвали для консультации в районную больницу, где они лежат, сообщило министерство здравоохранения Рязанской области.

Ранее УМВД по региону сообщило, что около 9.30 мск в Скопинском районе на 280-ом километре автодороги М6 "Москва-Астрахань" произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, автомобиль Priora вылетел на "встречку", где столкнулся в лоб с автомобилем Peugeot 408, после чего совершил касательное столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. Трое погибли, еще трое, включая 13-летнюю девочку, госпитализированы.

По данным регионального минздрава, пострадавшие находятся в реанимации Скопинского межрайонного медицинского центра.

"В настоящее время медиками оказывается вся необходимая помощь. Состояние пациентов тяжелое. Для консультации вызвана бригада специалистов центра медицины катастроф ОКБ", — говорится в сообщении.