В Курске отменили решение не арестовывать двух обвиняемых в насилии

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Курский областной суд отменил решение районного суда не заключать под стражу глав благотворительного фонда, обвиняемых в насильственных действиях сексуального характера в отношении своего работника, причастного, по их мнению, к смерти кота одного из них, сообщил во вторник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Максим Рассамакин.
По данным следствия, в сентябре прошлого года фигуранты в квартире по улице Клыкова Курска совершили в отношении одного из своих волонтеров насильственные действия сексуального характера. Как информировало следствие, главы благотворительного фонда считали, что 18-летний парень причастен к смерти кота Гололобова, и решили ему таким образом отомстить. Подозреваемые были задержаны, следствие предъявило им обвинение, однако суд не поддержал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках расследования дела СК также даст правовую оценку деятельности фонда, поскольку у следствия "есть основания предполагать, что собранные с граждан денежные средства не в полном объеме перечислялись на благотворительные цели".
Фонд занимался сбором средств якобы на лечение больным детям. Деньги собирались на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте в различных городах и регионах Черноземья. Им занимались нанятые работники, которым ежедневно выплачивался процент от выручки.