В Москве эвакуировали ТЦ "Афимолл-Сити", сообщил источник

Кинолог с собакой в торгово-развлекательном комплексе Афимолл Сити в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой в торгово-развлекательном комплексе Афимолл Сити в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Больше 4,5 тысячи человек эвакуировали днем из торгового центра "Афимолл-Сити" в Москве. Об этом рассказал источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства уточнил, что сработала пожарная сигнализация.

Позже в экстренных службах тревогу назвали "ложной" — дым шел с кухни.

"Афимолл-Сити" располагается по адресу Пресненская набережная, дом 2. Начал работать в 2011 году. Состоит из шести надземных и трех подземных этажей. Общая площадь здания — более 280 квадратных метров.

Идет проверка всех этажей.

Инцидент произошел на фоне массовых проверок крупных торговых центров после трагедии в Кемерово.

Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.

В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.