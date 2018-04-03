Dj Smash встретился с экс-депутатом Телепневым, сломавшему ему челюсть

ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. В ходе следствия по делу об избиении Dj Smash состоялась очная ставка подозреваемого с пострадавшим, сообщил РИА Новости адвокат музыканта Евгений Васев.

На прошлой неделе подозреваемый в избиении Андрея Ширмана (Dj Smash) экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев был водворен в изолятор временного содержания. 30 марта суд избрал ему меру пресечения. Следователь и прокурор требовали заключить подозреваемого под домашний арест, однако суд принял решение освободить его из зала суда под залог 200 тысяч рублей.

"В понедельник мой подзащитный принял участие в очной ставке с Телепневым", — рассказал агентству Васев.

По данным адвоката, во время беседы бывший депутат Телепнев продолжал отрицать свою вину, но Ширман от своих показаний не отказался. Ранее, во время процедуры опознания, музыкант указал на Александра Телепнева и его спутника Сергея Ванкевича, как на напавших на него людей. Специально для участия в допросе Dj Smash прибыл в Пермь на сутки. Другие подробности очной ставки Васев отказался озвучить, сославшись на продолжающееся следствие.

Драка с участием диджея и экс-депутата произошла в баре в Перми 10 февраля. Музыкант получил перелом челюсти и ряд других травм. На восстановление Dj Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц.

Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта Телепнева и Ванкевича. После их опознания региональное отделение "Единой России" приостановило членство Телепнева в партии.