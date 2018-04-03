Более 70 человек эвакуировали из школы в Воронежской области из-за пожара

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Свыше 70 человек эвакуировали во вторник из двухэтажного здания школы в Рамонском районе Воронежской области после пожара в электрощитовой, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Очаг пожара находился в электрощитовой на первом этаже школы в населенном пункте Русская Гвоздевка. Из здания эвакуировали 60 учеников и 15 сотрудников персонала", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. После проветривания помещений ученики вернулись в свои классы.