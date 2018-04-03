В Подмосковье из-за аварии задержали шесть электричек и аэроэкспресс

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Движение шести пригородных поездов и одного аэроэкспресса задержано во вторник на Можайском направлении в Московской области из-за обрыва контактного провода, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате обрыва контактного провода на станции Лесной городок в Одинцовском районе задержаны семь пригородных поездов, в том числе один аэроэкспресс", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что время задержки поездов составило около часа. Обстоятельства ЧП выясняются.