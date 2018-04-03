СК возбудил дело против Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Восемнадцатого марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Россиянам не давали принять участие в выборах президента. По данным следствия, распоряжения давал Аваков. Дело против него завели по статье 12 УК РФ.

В российском МИД заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"То, что сделали украинцы — они еще раз показали свою агрессивность и абсолютную некооперабельность (нежелание, невозможность сотрудничать — Прим. ред.)", — заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24".

Сообщалось, что благодаря досрочному голосованию принять участие в выборах на территории Украины смогли 300 человек из 72 тысяч проживающих там избирателей.

Украина стала единственным государством, запретившим голосовать россиянам на территории дипмиссий. "Позорное явление, и конечно, с этим нужно бороться, мы стараемся привлечь сообщество ОБСЕ к адекватной реакции. Но вы сами понимаете, такая безоблачная поддержка Украины во всем, ее очень сложно пробить — это как броня танка", — сказал Лукашевич.