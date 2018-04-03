В палате московской больницы зарезали пациента

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пациента зарезали в палате больницы на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Утром 3 апреля в палате городской больницы на улице Алябьева обнаружено тело мужчины 1956 года рождения… На теле обнаружено два ножевых ранения", — сказала Иванова.

По предварительным данным, в момент нападения в палате были другие пациенты.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, которая предполагает до 15 лет заключения. Мотивы убийцы или убийц выясняются.

Судя по адресу, инцидент произошел в 51-й городской больнице.