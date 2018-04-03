ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили попытку передать иностранцам секретные военные карты, сообщило свердловское управление ведомства.

Где именно служат или работают задержанные — трое россиян и один гражданин Украины, — неясно. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, также не уточняется.

"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", — говорится в релизе.

Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". Сообщается, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли осужден, неизвестно.