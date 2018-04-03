ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили попытку передать иностранцам секретные военные карты, сообщило свердловское управление ведомства.
"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", — говорится в релизе.
Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". Сообщается, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли осужден, неизвестно.