Двух москвичей арестовали за отправку денег боевикам ИГ*

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Двое жителей Москвы обвиняются в финансировании террористической деятельности, сообщает СК РФ в Telegram-канале.

"Уголовное дело о финансировании террористической деятельности возбуждено в отношении двоих жителей Москвы. 36-летний и 31-летний обвиняемые систематически переводили денежные средства на расчетные счета участников запрещенной международной террористической организации ИГИЛ*", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по ходатайству следователей они заключены под стражу. Также направлены запросы о правовой помощи в ряд государств с целью получения интересующей следствие информации.

Официальный представитель ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова добавила, что, по данным следствия, фигуранты вступили в сговор, чтобы обеспечить денежными средствами незаконное вооруженное формирование, действующее в целях, противоречащих интересам РФ, для чего систематически переводили денежные средства на расчетные счета участников запрещенной организации.

* Террористическая организация, запрещена в России