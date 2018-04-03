Еще два фигуранта дела о пожаре в Кемерово обжаловали арест

КЕМЕРОВО, 3 апр — РИА Новости. Еще два фигуранта дела о пожаре в сгоревшем в Кемерово торговом центре "Зимняя вишня" обжаловали арест: сотрудник охранной компании Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре, и гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова. Об этом сообщили РИА Новости во вторник представитель суда и адвокат одной из арестованных.

К настоящему времени арестованы семь фигурантов дела, трое обжаловали арест ранее.

"Поступили жалобы… От адвоката Антюшина", — сообщила РИА Новости представитель Заводского районного суда.

Адвокат Богдановой Эдгар Тербалян также сообщил РИА Новости, что обжаловал ее арест.

"Да, решение об аресте было обжаловано нами", — сказал юрист.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека

в том числе множество детей.

Ранее по делу о пожаре были задержаны и 29 марта заключены под стражу пять обвиняемых: управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко, сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и Сергей Антюшин. В субботу суд арестовал еще двух фигурантов дела — Юлию Богданову и главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.

Арест ранее обжаловали Судденок, Полозиненко и Никитин.