В Биробиджане скончалась восьмая пациентка психоневрологического интерната

ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Восьмая пациентка психоневрологического интерната скончалась в больнице в Биробиджане, причина смерти выясняется, сообщает правительство Еврейской автономной области во вторник.

Ранее сообщалось, что с марта скончались семеро пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната. Возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В интернате проводится комплексная проверка.

"Сегодня ночью скончалась еще одна подопечная психоневрологического интерната. Ее смерть специалисты пока не связывают с остальными случаями. Штамм гриппа у 57-летней женщины не обнаружен. Основное заболевание связано с нарушением кровоснабжения головного мозга. Точные причины смерти устанавливаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у семерых ранее умерших подтвердился диагноз "пневмония". Кроме того, все они страдали основными тяжелыми заболеваниями, и специалисты не исключают наложения нескольких факторов, в том числе обусловленных приемом лекарственных препаратов в связи с основным заболеванием.

Уточняется, что в настоящее время в областной больнице продолжают получать лечение 10 подопечных интерната, их состояние удовлетворительное, а в инфекционной больнице — 61. Тяжелых больных нет.

"В Биробиджанском психоневрологическом интернате продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага инфекции. Введено круглосуточное дежурство врачей, которые следят за состоянием подопечных. Персонал и подопечных интерната обследуют с применением лабораторных методов исследований", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полную дезинфекцию провели в первом корпусе интерната. На отдельный этаж уже перевели из больниц 11 подопечных. Во вторник, по предварительным данным, готовят к выписке еще четырех человек. К концу недели полную дезинфекцию проведут в четвертом корпусе. Новых заболевших в последние дни не выявлено.