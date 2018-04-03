На Дальнем Востоке ликвидировали 16 лесных пожаров за сутки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр — РИА Новости. За сутки на Дальнем Востоке возник 21 новый лесной пожар, ликвидированы 16, пройденная огнем площадь увеличилась почти на 3,2 тысячи гектаров, горели особо охраняемые природные территории, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возник 21 новый лесной пожар. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 34 очага. В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 16 лесных пожаров", — говорится в сообщении.

Больше всего пожаров действовало в Приамурье — 15, в том числе в Хинганском государственном природном заповеднике, а также в Приморье —10, здесь также был зарегистрирован пожар на особо охраняемой природной территории — в государственном природном биосферном заповеднике "Ханкайский". В ЕАО один из 9 пожаров возник в государственном природном заповеднике "Бастак".

"За отчетный период площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 3166 га. На тушении огня работали 391 человек, 73 единицы наземной техники, 1 воздушное судно. К концу понедельника силами лесопожарных формирований ликвидировано 16 возгораний, в том числе в государственном природном биосферном заповеднике "Ханкайский", — отмечается в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в этом году на Дальнем Востоке зарегистрировано 102 лесных пожара на площади 10,5 тысяч гектаров.