Авиазавод в Таганроге, где произошло ЧП с таллием, введет контроль за водой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Таганрогский городской суд обязал местный авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г.М. Бериева, где произошло массовое отравлением таллием, ввести контроль за водой после проверки областного управления Роспотребнадзора, говорится в решении суда.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников. На авиазаводе взяты пробы воздуха, почвы и воды. Источник отравления пока не выявлен.

"Обязать ПАО "ТАНТК имени Г.М.Бериева" проводить производственный лабораторный контроль качества воды водоисточника, воды на этапах водоподготовки, воды перед розливом в емкости, укупорочных средств, готовой продукции", — говорится в решении суда.

В результате проверки предприятия Роспотребнадзор в середине января выявил некоторые нарушения санитарного законодательства, в частности, отсутствовали лабораторные исследования и испытания факторов производственной среды на рабочих местах, периодические медицинские осмотры персонала, а также контроль качества воды.

Представитель завода заявил в суде, что все необходимые меры уже принимаются на предприятии в добровольном порядке: утвержден график отбора проб воды на 2018 год, проводятся мероприятия по контролю за ее качеством, закуплены более 4 тысяч пробок для герметизации 19-литровых бутылок для питьевой воды. Однако суд удовлетворил все требования Роспотребнадзора и обязал завод устранить нарушения.

В начале марта в ТАНТК агентству пояснили, что после отравления таллием на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины. При этом, как сообщили журналистам в Роспотребнадзоре, по результатам экспертизы нельзя сказать, что сама вода, оборудование для ее очистки или емкости, в которых она доставлялась до сотрудников, стали источниками заражения.