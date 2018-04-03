МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следователи обнаружили высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", говорится в видеоролике, опубликованном СК России.

"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены сквозь зал", — доложили председателю СК Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.

По словам очевидцев, пучок с проводами свисал над ванной, заполненной мягкими кубиками.

Фигуранты дела

По делу о пожаре арестованы семь человек: управляющая "Зимней вишней" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, Игорь Полозиненко, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и охранник, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин, а также гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что Росгвардия попросила привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра "Зимняя вишня". По данным издания, центральный аппарат ведомства провел служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.

Так, отмечается, что охрана "Зимней вишни" велась незаконно — у ЧОП "Центр защиты" не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан. Кроме того, у организации не было права на пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки.

Трагедия в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе дети.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

Выяснением причин трагедии занимается группа криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета. Ее работой руководит лично глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, полная экспертиза по делу о возгорании займет до трех месяцев.

Президент России Владимир Путин ранее во время совещания, на котором присутствовал глава СК Александр Бастрыкин, заявил, что к трагедии привела безответственность.

"Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей — из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства!" — сказал президент.

По его словам, при упоминании о числе погибших хочется "не плакать, а реветь".

После трагедии в "Зимней вишне" губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку по собственному желанию. Губернатор записал видеообращение, в котором рассказал, что после пожара в кемеровском торговом центре работать на посту губернатора "морально нельзя". Он также заявил, что сделал все, что мог, чтобы помочь близким погибших.

Владимир Путин принял отставку Тулеева, подписав указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области.

Временно исполнять обязанности главы Кузбасса будет его заместитель Сергей Цивилев. Выборы нового губернатора региона пройдут в единый день голосования, 9 сентября.