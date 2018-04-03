По делу о пожаре арестованы семь человек: управляющая "Зимней вишней" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, Игорь Полозиненко, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и охранник, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин, а также гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что Росгвардия попросила привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра "Зимняя вишня". По данным издания, центральный аппарат ведомства провел служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.
Так, отмечается, что охрана "Зимней вишни" велась незаконно — у ЧОП "Центр защиты" не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан. Кроме того, у организации не было права на пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе дети.
После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.
Выяснением причин трагедии занимается группа криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета. Ее работой руководит лично глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, полная экспертиза по делу о возгорании займет до трех месяцев.
Президент России Владимир Путин ранее во время совещания, на котором присутствовал глава СК Александр Бастрыкин, заявил, что к трагедии привела безответственность.
"Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей — из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства!" — сказал президент.
По его словам, при упоминании о числе погибших хочется "не плакать, а реветь".
После трагедии в "Зимней вишне" губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно подал в отставку по собственному желанию. Губернатор записал видеообращение, в котором рассказал, что после пожара в кемеровском торговом центре работать на посту губернатора "морально нельзя". Он также заявил, что сделал все, что мог, чтобы помочь близким погибших.
Владимир Путин принял отставку Тулеева, подписав указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области.
Временно исполнять обязанности главы Кузбасса будет его заместитель Сергей Цивилев. Выборы нового губернатора региона пройдут в единый день голосования, 9 сентября.
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
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