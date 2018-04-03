Военные окажут помощь в ликвидации последствий паводка под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Военные инженеры готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По информации областного главка МЧС, паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Наиболее сложная обстановка в Кумылженском районе области, где подтоплены 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека. С 9.00 мск 2 апреля на территории района введен режим ЧС.

"Военные инженеры округа готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводковой ситуации в Волгоградской области", — сказал Астафьев.

Личный состав понтонно-мостового подразделения находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки. Военные инженеры подготовили переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.

Кроме того, в готовности станции комплексной очистки СКО-10 "Гигиена", с помощью которых можно очистить воду из реки для употребления. К освобождению рек ото льда подготовлены более 50 подрывных команд, а в самых проблемных местах уже выполнен ряд мероприятий по подрыву льда для предотвращения заторов на реках.