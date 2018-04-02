Пожар в торговом центре в Кемерово (863)

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Следователи обнаружили высоковольтные провода в батутном зале кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", говорится в видеоролике, опубликованном СК России.

"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал", — доложили председателю СК Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания.

По словам очевидцев, пучок с проводами свисал над ванной, заполненной мягкими кубиками.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы и игровые комнаты.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что за неделю до трагедии в ТЦ отключили автоматическую сигнализацию, а охранник не активировал работающую в ручном режиме систему тушения.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Выяснением причин трагедии занимается группа криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета. Ее работой руководит лично глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, полная экспертиза по делу о возгорании займет до 3 месяцев.

После ЧП губернатор Кузбасса Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Кемеровской области Нину Лопатину. Позднее сам глава региона подал в отставку.

По делу о пожаре арестованы генеральный директор компании-владельца "Зимней вишни", руководитель региональной инспекции Госстройнадзора, технический директор и управляющая торговым центром, сотрудники фирмы, обслуживающей пожарную сигнализацию, а также охранник ТЦ.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).