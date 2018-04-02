По предварительным данным, сгоревший дом в Сочи является самостроем

КРАСНОДАР, 2 апр — РИА Новости. Пятиэтажка в Сочи, где произошел пожар в понедельник вечером, по предварительным данным, является самостроем, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в пятиэтажке, расположенной на улице Пятигорская, 92/4 в центре Сочи, произошел пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Были эвакуированы 50 жильцов. По данным властей Сочи, подготовлен пункт временного размещения погорельцев – жилой комплекс "Лесное" на улице Транспортная.

"В Сочи работает межведомственный штаб, все люди должны быть оперативно расселены, соответствующие распоряжения отданы", — сказал Кондратьев.

Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, также будет проведена "тщательная проверка" причин возгорания.

"По предварительным данным, сгоревший дом – самострой. И такое ЧП – это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки", — отметил губернатор.