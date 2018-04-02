На юге Москвы в ДТП пострадали три человека

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при столкновении нескольких автомобилей возле метро "Красногвардейская" в Москве, одного из них доставляют в больницу медицинский вертолет, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

"От метро "Красногвардейская", где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, экипаж вертолета эвакуирует одного из пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате ДТП предварительно пострадали трое человек. Обстоятельства ДТП выясняются.