Теплосеть ремонтируют после повреждения на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Восстановительные работы ведутся после повреждения трубопровода теплосети на северо-востоке Москвы, теплоснабжение будет восстановлено к 21.00, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"Выполняя земляные работы по устройству котлована по адресу Янтарный проезд 25, строительная компания повредила трубопровод теплосети диаметром 200 миллиметров. Оперативные подразделения ПАО "МОЭК" оперативно приступили к ликвидации повреждений. Исключен пролив воды на поверхность. Производятся восстановительные работы. К 21.00 теплоснабжение будет восстановлено по постоянной схеме", — говорится в сообщении.