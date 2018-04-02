Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась до 600 квадратных метров

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Площадь пожара в жилом доме в Центральном районе Сочи увеличилась до 600 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали более 50 человек, в том числе 15 детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажном доме с мансардой, расположенном в центре Сочи, на площади 500 "квадратов".

"Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из дома эвакуированы свыше 50 человек, среди которых 15 детей. На базе санатория подготовлен пункт временного размещения. Тушение пожара проводится по третьему номеру сложности. Пожар происходит по адресу: улица Пятигорская, дом 92/4. Обстоятельства пожара выясняются.