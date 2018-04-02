При пожаре в Сочи эвакуировали 50 человек

КРАСНОДАР, 2 апр — РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуированы при пожаре в пятиэтажке в Сочи, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажном доме с мансардой, расположенном в центре Сочи. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Речь идет о жилом комплексе, расположенном на Пятигорской улице, дом 92.

"Эвакуированы 50 жителей дома", — сообщили в ведомстве.

На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона.