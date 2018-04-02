По предварительным данным МЧС, при пожаре в Сочи никто не пострадал

КРАСНОДАР, 2 апр — РИА Новости. Пострадавших и погибших при пожаре в пятиэтажке в центре Сочи, предварительно, нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в центре Сочи в пятиэтажном доме с мансардой произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Заявка спасателям поступила в 17.43 мск. Была проведена эвакуация жителей дома.

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — отметили в ведомстве. На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона.