В Ейске прогремел взрыв в частном жилом доме, пострадал один человек

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Взрыв паров горюче-смазочных материалов произошел на территории частного жилого дома в городе Ейске в Краснодарском крае, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Взрыв паров горюче-смазочных материалов произошел в хозяйственной постройке дома 15 на улице Крупской. Пострадавший госпитализирован в Ейскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавшего и обстоятельства взрыва уточняются.