В Саратове обрушилась часть нежилого дома

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Часть нежилого дома обрушилась на площади около 100 квадратных метров в Саратове, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Произошло частичное обрушение выселенного 4-этажного дома по адресу: улица Киевская, 10а", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь обрушения составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло между первым и вторым этажами здания. Обстоятельства ЧП уточняются.