СК нашел злоупотребление полномочиями в работе курского фонда капремонта

ВОРОНЕЖ, 2 апр — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями руководством фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Курской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Как отмечает следствие, существуют предельные нормативы стоимости таких работ — они установлены постановлением администрации области и другими региональными нормативно-правовыми актами.
"Однако, на основании подписанных актов выполненных работ сверх предельной стоимости, произведена оплата по 37 многоквартирным домам на сумму более 80 миллионов рублей", — констатирует следствие.
Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следствие выясняет все обстоятельства преступления и устанавливает виновных должностных лиц.