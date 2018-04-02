СК нашел злоупотребление полномочиями в работе курского фонда капремонта

ВОРОНЕЖ, 2 апр — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями руководством фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Курской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"По версии следствия, в 2016 году генеральным директором Фонда "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, произведенному на основании ранее заключенных договоров, в которых была завышена стоимость отдельных работ (по ремонту крыши, фасада, фундамента, подвальных помещений, системы теплоснабжения)", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, существуют предельные нормативы стоимости таких работ — они установлены постановлением администрации области и другими региональными нормативно-правовыми актами.

"Однако, на основании подписанных актов выполненных работ сверх предельной стоимости, произведена оплата по 37 многоквартирным домам на сумму более 80 миллионов рублей", — констатирует следствие.

Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следствие выясняет все обстоятельства преступления и устанавливает виновных должностных лиц.