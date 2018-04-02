Неудачный полет первого дрона "Почты России" сняли на видео

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео крушения первого беспилотника "Почты России" в Бурятии.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. На кадрах видно, как летательный аппарат делает неконтролируемые "виражи" в воздухе, а затем стремительно снижается и врезается в стену дома.

Бурятию выбрали в качестве экспериментальной площадки для первой попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотника. Для запуска аппарата отвели площадку в одном из микрорайонов Улан-Удэ, откуда груз планировалось доставить в село Тарбагатай. Дрону предстояло пролететь около 35 километров.

По данным производителя беспилотника, запуск закончился неудачей из-за нештатного отключения электронного оборудования. Причина неполадки выясняется. Содержимое посылки, которую переносил дрон "Почты России", не пострадало.