Суд на Урале не нашел нарушений в сравнении Ленина с Гитлером

Скульптура Ленина с книгой в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске. Архивное фото

Скульптура Ленина с книгой в Ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина в Ульяновске. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска местного общественника к священнику, который сравнил Владимира Ленина с Адольфом Гитлером, сообщила в понедельник РИА Новости представитель инстанции.

"Отказано в удовлетворении заявленных требований", — сказала представитель суда.

По информации издания "МК-Урал", заявителем является председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области "Защитники Отечества" Николай Рябчевский. Он обратился в суд с иском к настоятелю екатеринбургского собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерею Евгению Попиченко. Речь идет о сравнении Ленина и Гитлера, которое священник сделал, отвечая на вопрос о переименовании городов и улиц, названных в честь советских деятелей.