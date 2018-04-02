В ЯНАО возбудили дело после нападения стаи собак на мальчика

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения стаи собак на мальчика в Салехарде (ЯНАО), сообщает СК РФ.

Ранее окружное управление МВД сообщало, что в Салехарде восьмилетний ребенок попал в больницу с травмами после того, как стая бродячих собак напала на него по пути на детскую площадку.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следствию предстоит выяснить, обращались ли граждане в администрацию с жалобами на бродячих собак, а если обращались, то установить, почему должностные лица не отреагировали.

"В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем. Следователь СК РФ даст правовую оценку действиям всех без исключения должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак", — добавили в СК.

В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь, угрозы его жизни нет.