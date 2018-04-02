СК завел дело на начальника отдела МВД Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела одного из подразделений ГУМВД России по Челябинской области, подозреваемого в получении взяток на 400 тысяч рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщало региональное ГУМВД России, в понедельник прошли следственные действия в управлении по вопросам миграции ГУМВД России по области. Мероприятия проводились оперативно-розыскной частью службы безопасности ГУМВД России по Челябинской области совместно с региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, в 2008-2018 годах подозреваемый получил взятки в размере более 400 тысяч рублей за постановку на учет по фиктивным адресам мигрантов и непроведение проверок их фактического пребывания.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела одного из подразделений ГУМВД России по Челябинской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения, уточняет ведомство.