ОНК: консилиум врачей определит необходимость операции Магомедову в СИЗО

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Степень необходимости операции на колене для одного из владельцев группы "Сумма" Магомеда Магомедова, который находится под стражей в СИЗО "Лефортово", определит консилиум врачей, пока же он освобожден от прогулок и ходит с тростью, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Следственный департамент МВД РФ подозревает Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. В субботу Тверской суд Москвы отправил братьев под арест до 30 мая.

"У Магомеда Магомедова — спортивная травма колена, медики СИЗО пообещали сделать все возможное, чтобы его состояние улучшилось. Пока же он освобождён от обязательной часовой прогулки. Так же ему разрешили иметь в камере трость, которую он взял в СИЗО с собой", — рассказала Меркачева.

По словам, собеседницы агентства, насколько операция на колене будет необходима и как ее провести, решат медики СИЗО в установленном порядке.

"Неизвестно, будет ли она вообще. Они соберут консилиум, изучат медицинские документы и решат, насколько она обязательна", — добавила правозащитница.