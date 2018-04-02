Названа причина падения первого беспилотника "Почты России"

Дрон Почты России, разбившийся во время испытательного полета в Бурятии

Дрон Почты России, разбившийся во время испытательного полета в Бурятии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В компании "Рудрон/Экспедитор 3М" назвали причину падения беспилотника "Почты России" в Бурятии.



Производитель БПЛА рассказал, что при тестовом запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности установят после расшифровки телеметрических данных.

Сегодня стало известно, что первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат упал на землю.

В пресс-службе "Почты России" РИА Новости сообщили, что тестовый запуск беспилотника проводился его производителем, представители почтового оператора присутствовали в качестве гостей.

Бурятию выбрали как экспериментальную площадку для первой попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение приняли по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.

Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был отправиться в село Тарбагатай в 35 километрах от столицы республики.