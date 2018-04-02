В Ярославле на детском празднике избили "Дарта Вейдера"

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Полиция Ярославля проводит проверку из-за драки на детском празднике в местном кафе, после которого госпитализация потребовалась отцу одного из детей и приглашенному аниматору, работавшему в образе Дарта Вейдера из киносаги "Звездные войны".
Участники конфликта установлены. Полиция заявила, что после того, как пострадавшие мужчины пройдут лечение, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам примут решение.
Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что конфликт возник между родителями и организаторами праздника. Последних якобы не устроило поведение детей, и они высказали претензии родителям. В результате травмы получили отец одного из детей и аниматор.
В соцсетях обсуждают конфликт в кафе. Там выложено фото аниматора после побоев — на лице мужчины видны ссадины и синяки, оба глаза в синих подтеках.