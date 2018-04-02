Посылка, которую перевозил упавший беспилотник "Почты России", цела

Дрон Почты России, разбившийся во время испытательного полета в Бурятии. 2 апреля 2018

Дрон Почты России, разбившийся во время испытательного полета в Бурятии. 2 апреля 2018

КРАСНОЯРСК, 2 апр — РИА Новости. Содержимое посылки, которую неудачно попытался доставить беспилотник "Почты России", не пострадало, сообщила РИА Новости в понедельник представитель правительства Бурятии.

Ранее сообщалось, что первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей – вскоре после взлета аппарат "Почты России" упал на землю. В правительстве сообщили, что после запуска аппарат взлетел, пошел по маршруту, а потом упал на землю. В результате инцидента никто не пострадал. В сети появились кадры, на которых видно, что аппарат упал после столкновения со стеной жилого дома.

"Содержимое посылки осталось в сохранности, дом не пострадал", — сказала собеседница агентства.

Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.

Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, это за 35 километров от столицы Улан-Удэ.