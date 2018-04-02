В Воронеже школьник сломал позвоночник из-за падения на него снега с крыши

ВОРОНЕЖ, 2 апр — РИА Новости. Двенадцатилетний подросток попал в больницу с компрессионным переломом позвонков после падения на него снега с крыши дома в Воронеже, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
"Опрошен пострадавший мальчик и его мама, а также очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проведения проверочных мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение снега, дана оценка качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега", — отмечает следствие.
В середине марта в центре Воронежа упавшей с крыши наледью была тяжело травмирована 35-летняя женщина, которая шла на работу. По информации издания moe-online, пострадавшей оказалась главный хранитель литературного музея имени Никитина. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы "Электроника".