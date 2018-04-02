Первый беспилотник "Почты России" упал вскоре после запуска

КРАСНОЯРСК, 2 апр — РИА Новости. Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей – вскоре после взлета аппарат "Почты России" упал на землю, сообщила РИА Новости в понедельник представитель правительства Бурятии.

"Аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента", — сказала собеседница агентства.

Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.

Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, это за 35 километров от столицы Улан-Удэ.