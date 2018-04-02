Трое арестованных по делу о пожаре в "Зимней вишне" подали апелляции

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. В Заводский районный суд Кемерово поступили апелляции от троих арестованных по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в суде.

Там уточнили, что речь идет об управляющей ТЦ Надежде Судденок, руководителе компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игоре Полозиненко и сотруднике "Системного интегратора" Александре Никитине, отвечавшем за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ.

Теперь суд ждет возражения от стороны обвинения, следствия и пострадавших. После этого материалы апелляции передадут в областной суд.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Пожар в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе дети.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По делу о пожаре уже арестовали семь человек:

Надежду Судденок — управляющую сгоревшим ТЦ;

Георгия Соболева — технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат";

Игоря Полозиненко — руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне";

Александра Никитина — сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации;

Сергея Антюшина — охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре;

Юлию Богданову — гендиректора компании — собственника здания;

Танзилию Комкову — главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.



Все они останутся под арестом до 25 мая.