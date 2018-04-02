В Самарской области два человека погибли в ДТП со скорой помощью

САМАРА, 2 апр — РИА Новости. Два человека погибли и два пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Самарской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло утром в понедельник в Хворостянском районе Самарской области. По предварительным данным, мужчина, управляя машиной скорой помощи "УАЗ", на 27 километре трассы "Осинки – Приволжье — Хворостянка" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, двигавшимся во встречном направлении.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомашины "УАЗ" скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины Lada Kalina госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.