Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО "Лефортово"

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владельцы Группы "Сумма" братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО "Лефортово", рассказал РИА Новости в понедельник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Следственный департамент МВД РФ подозревает Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей.

"На данный момент они находятся в следственном изоляторе СИЗО "Лефортово", где их разместили в одиночных камерах. В ближайшее время переводить в общие камеры их не планируется", — сказал Мельников, уже посетивший Магомедовых в изоляторе.

По его словам, Магомедовы на условия содержания не жалуются, однако хотели бы в ближайшее время получить личные вещи от родственников.

"Кроме того, у одного из братьев есть спортивная травма, которая проявила себя в условиях СИЗО, и, возможно, ему могут понадобиться лекарства. В целом же, Магомедовы считают, что задержание и доставка в изолятор проходили очень вежливо и без каких-либо нарушений со стороны правоохранителей", — заключил правозащитник.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Вместе с братом он, по данным журнала, входит в один из богатейших семейных кланов России.

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