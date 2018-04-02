Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владельцы Группы "Сумма" братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО "Лефортово", рассказал РИА Новости в понедельник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
"На данный момент они находятся в следственном изоляторе СИЗО "Лефортово", где их разместили в одиночных камерах. В ближайшее время переводить в общие камеры их не планируется", — сказал Мельников, уже посетивший Магомедовых в изоляторе.
По его словам, Магомедовы на условия содержания не жалуются, однако хотели бы в ближайшее время получить личные вещи от родственников.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Вместе с братом он, по данным журнала, входит в один из богатейших семейных кланов России.
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