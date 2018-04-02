Меняйло продолжает принимать пострадавших при пожаре в Кемерово

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло продолжает прием семей, пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

"Приезжал сюда председатель СК РФ (Александр Бастрыкин), мы с ним вместе проводили приём потерпевших и пострадавших. Сегодня у меня тоже две семьи было", — сказал Меняйло журналистам.

Общение с пострадавшими при пожаре также ведет назначенный врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Цивилев стал врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.