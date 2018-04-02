Эвакуированный ранее вокзал в Тюмени возобновил работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Железнодорожный вокзал в Тюмени, с которого в понедельник было эвакуировано около 250 человек из-за подозрительного предмета, возобновил работу в штатном режиме, сообщила РИА Новости представитель управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Как сообщалось, в 08.10 местного времени (06.10 мск) на единый телефон спасения 112 поступил вызов с сообщением, что на территории вокзала найден неопознанный предмет. На место выехали экстренные службы, посетители вокзала и персонал были эвакуированы.

"Были проведены все необходимые мероприятия. Полностью проведено обследование здания. Никаких подозрительных предметов и вещей не обнаружено. В 10.30 местного времени (08.30 мск) вокзал возобновил работу в штатном режиме. Предварительно задержек поездов нет", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, устанавливается личность звонившего.