Росгвардия просит наказать своих сотрудников после пожара в Кемерово

08:3202.04.2018
(обновлено: 09:27 02.04.2018)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает газета "Коммерсант".
По данным издания, центральный аппарат ведомства провел служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.
Так, отмечается, что охрана "Зимней вишни" осуществлялась незаконно — у ЧОП "Центр защиты" не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан.
Кроме того, у организации не было права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также "Центр защиты" не мог оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности, пишет издание.
Как отмечает "Коммерсант", в Росгвардии считают, что их сотрудники не могли не знать об этих нарушениях. Материалы проверки направили в СК.
"Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность <…>. Это должно быть примером для других наших сотрудников", — заявил газете советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Пожар в "Зимней вишне"
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.
После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.
В ходе расследования трагедии уже арестовали семь человек:
- Надежду Судденок — управляющую сгоревшим ТЦ;
- Георгия Соболева — технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат";
- Игоря Полозиненко — руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне";
- Александра Никитина — сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации;
- Сергея Антюшина — охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре;
- Юлию Богданову — гендиректора компании-собственника здания;
- Танзилию Комкову — главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.
Все они останутся под арестом до 25 мая.
Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
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