Росгвардия просит наказать своих сотрудников после пожара в Кемерово

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, центральный аппарат ведомства провел служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.

Так, отмечается, что охрана "Зимней вишни" осуществлялась незаконно — у ЧОП "Центр защиты" не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан.

Кроме того, у организации не было права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также "Центр защиты" не мог оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности, пишет издание.

Как отмечает "Коммерсант", в Росгвардии считают, что их сотрудники не могли не знать об этих нарушениях. Материалы проверки направили в СК.

"Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность <…>. Это должно быть примером для других наших сотрудников", — заявил газете советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Пожар в "Зимней вишне"

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ. В ходе расследования трагедии уже арестовали семь человек: Надежду Судденок — управляющую сгоревшим ТЦ;

Георгия Соболева — технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат";

Игоря Полозиненко — руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне";

Александра Никитина — сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации;

Сергея Антюшина — охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре;

Юлию Богданову — гендиректора компании-собственника здания;

Танзилию Комкову — главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Все они останутся под арестом до 25 мая.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.