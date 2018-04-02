Пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ готовят к выписке из больницы

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. По данным на утро понедельника, пятеро пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" остаются под наблюдением врачей, в течение дня некоторых взрослых планируется выписать из больницы, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

Пожар в 4-этажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"По информации на это утро, в стационарах находятся пять человек, в том числе один ребенок — мальчик, госпитализированный в областную детскую клиническую больницу. Сегодня планируется выписка взрослых пациентов из областной больницы скорой медицинской помощи. Количество выписанных из стационара уточним по факту", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что врачи отмечают явную положительную динамику в состоянии 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы после того, как выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара в торговом центре.

По оценкам специалистов, на физическое восстановление ребенка уйдет две-три недели. Сейчас мальчик находится в отделении общей хирургии детской больницы вместе с бабушкой, которая, предположительно, станет его опекуном после гибели при ЧП в ТЦ обоих родителей и младшей сестры.