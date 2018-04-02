Приморца осудили за убийство ребенка и многочисленные эпизоды насилия

ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Суд в Приморье назначил пожизненное лишение свободы местному жителю за 18 эпизодов сексуального насилия над детьми и убийство 10-летней девочки, также осуждены двое его сообщников, сообщает краевое СУСК РФ.

Ранее следствие сообщало, что 17 сентября 2015 года обвиняемый в селе Лазо на автомобиле подъехал к 10-летней девочке и попросил ее показать, где школа. СУСК сообщает, что фигурант завез ребенка на пустырь, избил, изнасиловал, а затем убил. Отмечается, что автомобиль обвиняемого был замечен недалеко от места преступления. Мужчина предоставил алиби, но оно было опровергнуто следователями, и он признался в убийстве.

Кроме того, следователи раскрыли также 18 эпизодов преступлений против детей, которые обвиняемый совершил меньше чем за год (с лета 2015 года по весну 2016 года). Среди них изнасилование, насильственные действия сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратные действия. По двум эпизодам также обвинялись его сообщники — мужчина и женщина.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.

Как сообщает краевая прокуратура, двум соучастникам преступлений, не связанным с убийством и изнасилованием, суд назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 4 года лишения свободы в колонии общего режима.