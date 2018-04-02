СМИ сообщили о намерении правозащитников посетить братьев Магомедовых

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В ближайшие два дня арестованных по делу группы "Сумма" навестят правозащитники. Об этом газете "Известия" рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Ее представители хотят проверить, в каких условиях содержатся совладельцы группы Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель компании "Интекс" Артур Максидов.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.

В группе отметили, что генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования.

Зиявудин Магомедов заявил ранее на заседании суда, что неоднократно обращался в полицию и ФСБ в связи с хищением активов "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), но безрезультатно.

"Эти средства увели граждане Украины, но их ловить никто не хочет", — сказал он.

Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Группе "Сумма" в ОЗК принадлежит 50 процентов минус одна акция.

Группа "Сумма" — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

В компаниях группы, которые присутствуют в почти 40 регионах России и за рубежом, занято более 10 тысяч человек. Головная компания — ООО "Группа Сумма".