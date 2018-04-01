В столкновении двух автомобилей на Ставрополье погибли два человека

ПЯТИГОРСК, 1 апр — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро, в том числе трое детей пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.

"В 22.20 мск в Изобильненском районе водитель автомобиля "Калина", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака "обгон запрещен", где допустил столкновение с автомобилем Nissan, который двигался во встречном направлении", — отмечается в сообщении.

В результате лобового столкновения водитель "Калины" скончался на месте ДТП, его пассажир скончался в больнице, водитель и пассажир автомобиля Nissan с тяжелыми травмами доставлены в больницу, рассказали в УГИБДД.

"Также в больницу доставлено трое несовершеннолетних детей — 2,5 года, 6 лет и 8 лет из автомобиля Nissan. Благодаря тому, что самый маленький ребенок находился в детском автокресле, серьезных травм ему удалось избежать", — отмечено в сообщении.

Предварительная причина ДТП — водитель автомобиля "Калина" выехал на полосу встречного движения, на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в ведомстве.