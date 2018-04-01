Под Иркутском канатоходец упал во время трюка под куполом цирка

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения канатоходца во время гастролей Цирка династии Довгалюк в Братске.

На кадрах видно, как во время номера под куполом мужчина срывается с высоты из-за потерявшего натяжение троса.

После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист не получил серьезных травм: он смог встать и поклониться зрителям. При этом мужчина держался за левую руку: скорее всего, он ушиб ее при падении.

На странице цирка в социальной сети "ВКонтакте" зрители пожелали артисту скорейшего выздоровления.

"Очень переживали за Сергея, организуйте для такого опасного номера или батут, или страховку", — написала Татьяна Свинцинская.

"Пусть больше не падает", — говорится в комментарии Анны Мосейчук.