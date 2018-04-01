В Петербурге женщина сняла квартиру с мумией в кладовке

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жительница Петербурга обнаружила мумию в кладовке съемной квартиры, сообщает "Пятый канал".

Девушка нашла труп в первый же день после переезда, когда делала уборку. Тело было залито монтажной пеной, однако по размеру обуви и фасону брюк петербурженка поняла, что покойник — мужчина.

Полиция начала проверку по факту случившегося и выяснила, что "риелтор", которая сдала квартиру девушке, на самом деле никогда не работала агентом по недвижимости.

Обнаруженное в кладовке тело принадлежит ее сожителю, который, по словам соседей, пропал десять лет назад.

Как сообщает телеканал, в настоящий момент мумия отправлена на экспертизу, а обстоятельства инцидента выясняются.