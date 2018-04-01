В Петербурге женщина сняла квартиру с мумией в кладовке

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жительница Петербурга обнаружила мумию в кладовке съемной квартиры, сообщает "Пятый канал".
Полиция начала проверку по факту случившегося и выяснила, что "риелтор", которая сдала квартиру девушке, на самом деле никогда не работала агентом по недвижимости.
Обнаруженное в кладовке тело принадлежит ее сожителю, который, по словам соседей, пропал десять лет назад.
Как сообщает телеканал, в настоящий момент мумия отправлена на экспертизу, а обстоятельства инцидента выясняются.