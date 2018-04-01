Появилось видео давки на лестнице во время пожара в "Зимней вишне"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Житель Кемерово Игорь Востриков, у которого в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибла вся семья, выложил видео давки, возникшей при эвакуации. Запись появилась на YouTube.

Камера видеонаблюдения была установлена в лестничном проходе. Как пояснил Востриков, давка возникла из-за того, что лестница была слишком узкой — чуть более метра в ширину. Люди столпились в пролетах, пытаясь выбраться.

"Это просто ужас", — сказал Востриков, подчеркнув, что вся его нынешняя деятельность направлена на реформу МЧС.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, большинство из которых — дети. СК возбудил уголовное дело, задержаны шесть человек. Следствие рассматривает две версии случившегося — короткое замыкание и поджог.