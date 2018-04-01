Лишенная прав Багдасарян похвасталась своим водительским удостоверением

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян выложила в Instagram фото своего водительского удостоверения, сообщив, что его "вернули".

"Наконец-то вернули права, надеюсь, этого больше никогда не повторится", — написала девушка.

При этом Багдасарян практически сразу удалила пост. Пользователи Сети предположили, что ее поступок мог быть первоапрельским розыгрышем.

Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно привлекалась к ответственности за другие нарушения правил дорожного движения. В последний раз автомобилистку задержали в субботу за вождение без прав.

В марте 2017 года Багдасарян бессрочно лишили водительского удостоверения, она может получить его обратно только с согласия врачей. По материалам дела, девушка часто обращалась к неврологу. После черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП, ей поставили диагноз "эпилепсия".